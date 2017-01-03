В ответ на недавний и вполне справедливый упрёк в слишком большой зауми при составлении астрологических прогнозов, мы выкладываем более подробный астрологический прогноз на наступивший, 2017 год. Чтобы не перегружать читателей, основная часть астрологических рассуждений опущена, делимся только выводами. Однако, как всегда, несколько слов на тему откуда что берётся:

Прогноз составлен на основе гороскопа на момент наступления нового года (0 часов, 0 минут, 0 секунд 1 января 2017 года) для столицы, то-есть Москвы:

Также, ещё раз повторю, что особенности Гражданского Нового Года таковы, что приведённые результаты более-менее применимы для всех государств Северного полушария, а в отношении европейских стран эта применимость гораздо более чем менее.