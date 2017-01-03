  • Подробный астрологический прогноз на 2017 год

    Дата публикации вторник, 3 января, 2017 - 00:02

    В ответ на недавний и вполне справедливый упрёк в слишком большой зауми при составлении астрологических прогнозов, мы выкладываем более подробный астрологический прогноз на наступивший, 2017 год. Чтобы не перегружать читателей, основная часть астрологических рассуждений опущена, делимся только выводами. Однако, как всегда, несколько слов на тему откуда что берётся:

    Прогноз составлен на основе гороскопа на момент наступления нового года (0 часов, 0 минут, 0 секунд 1 января 2017 года) для столицы, то-есть Москвы:

    Также, ещё раз повторю, что особенности Гражданского Нового Года таковы, что приведённые результаты более-менее применимы для всех государств Северного полушария, а в отношении европейских стран эта применимость гораздо более чем менее.

    Теги:
    астрология, астрологический прогноз, гороскоп, 2017

  • Возрастающая и убывающая Луна с таблицей лунных фаз на январь 2017

    Дата публикации пятница, 30 декабря, 2016 - 08:06

    Молодая ЛунаТаблица лунных фаз на январь 2017, позволяет быстро определить какая сейчас Луна – возрастающая или убывающая. Время точных фаз Луны и прочих астрологических событий указано московское, зимнее, оно же декретное (UTC+3). Таблица предназначена большей частью в помощь непрофессионалам, дабы проще было гармонизировать свои повседневные дела и планы с фазами Луны.

    Напоминаю, на сайте есть рекомендации по ведению дел

    Теги:
    луна, фазы луны, возрастающая луна, убывающая луна, астрология, астрологические таблицы, январь, 2017, новый год, старый новый год, китайский новый год

  • Астрологический прогноз на новый, 2017 год: Опыт прогноза через сравнение

    Дата публикации вторник, 27 декабря, 2016 - 21:55

    2017 год – год юбилейный. В 2017 году мы отмечаем 100 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции (да и вообще всей эпохальной и эпичной смуты 1917 года), а потому, какие бы мы прогнозы не строили, нам не избежать сравнения наступающего года и года давно прошедшего. Вот и сделаем астрологический прогноз на новый, 2017 год, в форме сравнения его с годом, вошедшим в историю как год одной из величайших трагедий истории и год рождения величайшей надежды. И тогда, возможно, вспоминая прошлое, мы сможем лучше понять будущее.

    Исходное

    За основу, естественно, берётся гороскоп момента наступления нового года в столице. Для 2017 это, естественно, гороскоп на 00h00m00s 01 января (2017, кто бы сомневается) для Москвы:

    Теги:
    астрология, астрологический прогноз, 2017, 1917, история

  • Возрастающая и убывающая Луна с таблицей лунных фаз на декабрь 2016

    Дата публикации вторник, 29 ноября, 2016 - 08:38

    Молодая ЛунаТаблица лунных фаз на декабрь 2016, позволяет быстро определить какая сейчас Луна – возрастающая или убывающая. Время точных фаз Луны и прочих астрологических событий указано московское, зимнее, оно же декретное (UTC+3). Таблица предназначена большей частью в помощь непрофессионалам, дабы проще было гармонизировать свои повседневные дела и планы с фазами Луны.

    Напоминаю, на сайте есть рекомендации по ведению дел

    Теги:
    луна, фазы луны, возрастающая луна, убывающая луна, астрология, астрологические таблицы, декабрь, 2016, рождество, новый год, зимнее Солнцестояние, йоль, коловрат

  • Что в год грядущий нам готовят: тайная программа от тайных обществ

    Дата публикации вторник, 22 ноября, 2016 - 23:04

    На днях на обложке журнала The Economist (поговаривают о тесной связи редакции с Бильдербергским клубом) была опубликована картинка: "Мир в 20017". В конспирологических кругах принято считать, что обложка этого журнала под соответствующим заголовком – ни что иное, как программное заявление влиятельных тайных обществ на следующий год. Вот и попытаемся понять, что они нам готовят.

    Картинка

    В этот раз нам демонстрируют расклад из карикатурных пародий на старшие арканы таро: два ряда по 4 карты. По всей видимости, здесь имеет место какой-то традиционный расклад, но я такого раньше не встречал. Исходя из общих соображений будем читать строки расклада слева на право по принципу: "Что было, что есть, что будет, чем сердце успокоится".

    Теги:
    новый год, 2017, прогнозы, таро, конспирология, теория заговоров

  • Расписание новогодних праздников 2016 – 2017

    Дата публикации четверг, 17 ноября, 2016 - 11:22

    Настала наконец пора готовиться к приближающемуся Новому Году и мы публикуем, можно сказать ставшую уже традиционной, таблицу расписания новогодних праздников новогодья 2016 – 2017.

    Так уж сложилось, что современный Гражданский Новый Год вобрал в себя и переосмыслил целый пул праздников, чья история идёт из глубокой древности и охватывает множество традиций. В нашем перечне собраны праздники четырёх традиций, непосредственно связанных с прославлением Гражданского Нового Года: Языческая германо-славянская традиция, католическо-лютеранская традиция, православная христианская традиция и собственно светская, советско-российская традиция.

    Теги:
    новый год, праздники, зимние праздники, расписание, 2017, справочник, йоль, рождество, традиция, обычаи

  • Хэллоуин: что он есть, почему, откуда и куда?

    Дата публикации воскресенье, 30 октября, 2016 - 10:45

    Нынешний, 2016 год ознаменовался в России совершенно эпичными... скажем так, забегами в русле Специальной Олимпиады, на тему Хэллоуина. Это пустопорожнее... скажем так, обсуждение, выплеснулось на уровень Генеральной прокуратуры и Государственной Думы. Это, конечно, указывает на многие, весьма печальные обстоятельства о состоянии умов (или того, что их заменяет) значительной части населения нашей страны, но давайте сейчас поговорим о другом. Давайте для начала разберёмся: а о чём вообще речь? Что это такое, этот Хэллоуин?

    Теги:
    праздники, осенние праздники, язычество, христианство, хэллоуин, самайн

  • Возрастающая и убывающая Луна с таблицей лунных фаз на ноябрь 2016

    Дата публикации среда, 26 октября, 2016 - 09:48

    Молодая ЛунаТаблица лунных фаз на ноябрь 2016, позволяет быстро определить какая сейчас Луна – возрастающая или убывающая. Время точных фаз Луны и прочих астрологических событий указано московское, зимнее, оно же декретное (UTC+3). Таблица предназначена большей частью в помощь непрофессионалам, дабы проще было гармонизировать свои повседневные дела и планы с фазами Луны.

    Напоминаю, на сайте есть рекомендации по ведению дел

    Теги:
    Возрастающая и убывающая Луна с таблицей лунных фаз на ноябрь 2016

  • Спиритизм: между некромантией, шаманизмом и демонологией

    Дата публикации суббота, 22 октября, 2016 - 11:18

    Спиритизм, под которым обычно понимают вызывание душ умерших людей, традиционно относят к тёмной магии. Соответственно, тёмное время года – от Осеннего Равноденствия до Весеннего и, особенно, самая тёмная четверть года – от Осеннего Равноденствия до Коловрата – больше всего подходят для изучения спиритизма. Вот и займёмся делом.

    Теги:
    магия, темная магия, некромантия, демоны, практика, обучение, ритуалы, спиритизм, духи, шаманство, вызывание духов

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